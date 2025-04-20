Şanlıurfa'da zehir tacirlerine darbe: Uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama

Şanlıurfa’da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 12’si tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Şanlıurfa'da zehir tacirlerine darbe: Uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama
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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında il merkezi ile Akçakale, Ceylanpınar ve Birecik ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi. Önceden belirlenen 10 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sırasında yapılan aramalarda, yaklaşık 3 kilogram sentetik uyuşturucu, 8 kök Hint keneviri, 5 adet sentetik ecza maddesi ve ruhsatsız bir av tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere el konulurken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 12’si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir diğer şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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