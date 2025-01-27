Kayseri'de feci trafik kazası
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Otomobilin şarampole devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres Bekir Yıldız Bulvarı oldu.
Edinilen bilgiye göre, U.Y.K. idaresindeki 38 YT 697 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki K.G, M.G.B. ile K.T. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı