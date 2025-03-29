Kayseri’de FETÖ operasyonu: Firari eski emniyet müdürü yakalandı!

Kayseri’de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uzun süredir firari olan eski emniyet müdürü H.T., düzenlenen operasyonla yakalandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kayseri’de FETÖ operasyonu: Firari eski emniyet müdürü yakalandı!
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, FETÖ firarisi eski emniyet müdürü H.T.’nin (49) saklandığı adresi tespit etti.

Gizlendiği belirlenen adrese yönelik titiz bir takip ve istihbarat çalışmasının ardından operasyon düzenlendi.

3 YIL 1 AY 15 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI

FETÖ soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edilen H.T., "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ancak hükümlü, hakkındaki cezanın kesinleşmesinin ardından uzun süre kaçak hayatı yaşadı. Yakalanmamak için sık sık adres değiştirdiği öğrenilen eski emniyet müdürü, polisin titiz takibi sonucu saklandığı yerde gözaltına alındı.

Yakalanan firari, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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