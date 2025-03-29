Myanmar'da deprem felaketi: Can kaybı 1000'i geçti

Merkez üssü Myanmar’ın Sagaing bölgesi olan 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki depremler, ülke genelinde büyük bir yıkıma yol açtı. Askeri yönetimin yaptığı açıklamaya göre ölü sayısı 1002'ye, yaralı sayısı ise 2 bin 376’ya ulaştı.

Yetkililer, özellikle kırsal bölgelerde iletişimin kesildiğini ve bu nedenle can kaybının daha da artabileceğini belirtiyor. Depremin şiddetli hissedildiği komşu ülke Tayland'da da 6 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

TARİHİ YAPILAR VE KÖPRÜLER YIKILDI

Deprem, Myanmar'ın en büyük ikinci şehri Mandalay'de büyük yıkıma neden oldu. Bölgedeki tarihi Budist manastırı Ma Soe Yane yıkılırken, altyapıda da ciddi hasarlar meydana geldi.

Hükümet yetkilileri, Sagaing bölgesinde bulunan 90 yıllık bir köprünün çöktüğünü ve Mandalay ile Yangon'u birbirine bağlayan ana karayolunun zarar gördüğünü açıkladı.

Halk arasında paniğe yol açan bir diğer gelişme ise Mandalay'deki bir barajın yıkılması oldu. Uzmanlar, alçak bölgelerde su seviyesinin hızla yükseldiğini belirterek halkı tedbir almaya çağırdı.

MYANMAR ULUSLARARASI YARDIM ÇAĞRISI YAPTI

Deprem sonrası Myanmar hükümeti, uluslararası yardım çağrısında bulundu. Bu çağrının ardından birçok ülke harekete geçti:

Çin, Yünnan eyaletinden 37 kişilik kurtarma ekibi ve özel ekipmanlarını bölgeye gönderdi.

Rusya, 120 kurtarma görevlisi ve yardım malzemeleri taşıyan iki uçakla destek sağladı.

Hindistan, arama kurtarma ekipleri, sağlık personeli, hijyen kitleri ve gıda malzemeleri gönderdi.

Malezya, 50 kişilik insani yardım ekibini Myanmar’a sevk edeceğini duyurdu.

BM’DEN 5 MİLYON DOLARLIK ACİL YARDIM FONU

Birleşmiş Milletler (BM), depremzedeler için 5 milyon dolarlık acil durum fonu ayrıldığını açıkladı. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Myanmar'daki insani kriz nedeniyle yardımların daha da kritik hale geldiğini belirtti.

Ancak, Myanmar’ın iç savaş içinde olması nedeniyle yardımların bazı bölgelere ulaştırılmasında büyük zorluk yaşanabileceği ifade ediliyor.

BİNLERCE KİŞİ YERİNDEN EDİLEBİLİR

Uluslararası Kurtarma Komitesi Bölge Direktörü Muhammed Riyas, yaşanan felaketin binlerce insanı evsiz bırakacağını ve acil barınma, gıda ve sağlık desteğine ihtiyaç duyulacağını vurguladı.

Elektrik ve iletişim hatlarının hasar görmesi nedeniyle kurtarma çalışmalarının yavaş ilerlediği bildiriliyor.

Kızılhaç yetkilileri, özellikle Mandalay ve Sagaing bölgelerinde sağlık ekiplerinin ulaşımda büyük sıkıntılar yaşadığını duyurdu.

DEPREMLER ÇEVRE ÜLKELERİ DE ETKİLEDİ

Sarsıntılar, Myanmar dışında Tayland ve Çin'de de hissedildi. Çin’in Yünnan eyaletinde birçok bina zarar görürken, Tayland’ın başkenti Bangkok’ta yüksek katlı bir bina çöktü.