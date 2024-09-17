Kayseri’de uyuşturucu ve silah operasyonu: 28 kişi gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve ruhsatsız silah satan şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Bu kapsamda, 280 personelin katılımıyla 31 farklı adrese baskın düzenlendi. İki ayrı operasyon sonucu 28 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda 222 gram uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 9 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 185 fişek ve 18 adet kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.