Kayseri'de zihinsel engelli bir genç kendini vurdu!

Kayseri'de silahla kendini vurduğu iddia edilen genç ağır yaralandı.

Kayseri'de zihinsel engelli bir genç kendini vurdu!
Editör: Yağmur Biçen

Kayseri'de silahla kendini vurduğu iddia edilen genç ağır yaralandı.

 Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde silahla oynarken kendini yaraladığı iddia edilen genç hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinden alınan bilgiye göre Yakut Mahallesi Elisevenler Caddesi'ndeki bir apartmanda 25 yaşındaki zihinsel engelli olduğu belirtilen A.C.A. babasına ait olduğu öğrenilen silahla oynamaya başladı.


Silahın kazara ateş almasıyla yaralanan genç, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken yaralanan gencin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# kayseri # silah
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