Batman’da çevre yolunda meydana gelen trafik kazası sonrası çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan biri bıçağa sarılınca olay kanlı bitti.

Kaza sonrası ortalık karıştı! Bıçaklar çekildi, yaralılar var
Yayınlanma:

Batman Çevre Yolu’nda akşam saatlerinde yaşanan olayda, F.İ. yönetimindeki kamyon bir otomobile çarptı. Çarpışmanın ardından her iki aracın sürücüleri arasında tartışma başladı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında otomobil sürücüsü, kamyon şoförünü bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı kamyon sürücüsü, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar arasında otomobil sürücüsünün de bulunduğu öğrenildi.

HASTANEDE DE GERGİNLİK ÇIKTI

Olayın ardından hastaneye gelen yaralıların yakınları arasında da gerginlik yaşandı. Polis ekiplerinin araya girmesiyle taraflar arasında yeni bir kavga çıkması önlenmeye çalışıldı. Ancak tansiyonun yükselmesi üzerine çevik kuvvet ekipleri devreye girdi.

Polis, hastane bahçesinde toplanan kalabalığı biber gazı kullanarak dağıttı. Olay yerine takviye ekipler sevk edilirken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Hastanede tedavisi süren kamyon şoförünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

batman
