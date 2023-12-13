Kazada Ölen Kuryenin Eşi, Savcı ve Polislerden Şikayetçi Oldu

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun çarparak ölümüne neden olduğu motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'in eşi, kaza tutanağında eşini kusurlu gösteren polislerden ve nöbetçi savcıdan şikayetçi oldu.

Kazada Ölen Kuryenin Eşi, Savcı ve Polislerden Şikayetçi Oldu


Somali Cumhurbaşkanının oğlu Mohammed Hassan Mohamud’un İstanbul’da karıştığı ölümlü trafik kazası gündemdeki yerini koruyor.

Mohamud'un konsolosluk aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu motokurye Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer, kazayla ilgili iki ayrı soruşturmada “şikayetçi” sıfatıyla ifade verdi.

Göçer, kaza tutanağında eşini kusurlu gösteren polislerden ve nöbetçi savcıdan şikayetçi oldu.

Eşinin intihar etmesinin söz konusu olmadığını söyleyen Öznur Göçer, “Eşimi kusurlu gösteren, intihar ettiğine dair söylemlerde bulunan ve ihmali olan tüm polis memurlarından şikayetçiyim." Dedi.

Göçer ayrıca, eşinin kaza sonrası kaldırıldığı hastanede 7 saat boyunca yarı entübe kırmızı alanda bekletildiğini belirterek, tedavide ihmal olduğunu savundu.

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# somali # motokurye
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