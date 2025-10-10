Kendine jiletle zarar vermiş, vurularak öldürülmüştü: 3 kişi tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde elindeki jiletle kendine zarar veren Özgür Şahin’in vurularak hayatını kaybettiği olayın ardından yürütülen soruşturmada yeni kararlar açıklandı.

Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan İ.S., G.K., Ü.Ö. ve S.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İ.S., G.K. ve S.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ü.Ö. hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Soruşturma kapsamında olayda kullanılan silaha el konuldu, adli süreç devam ediyor.