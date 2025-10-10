Kendine jiletle zarar vermiş, vurularak öldürülmüştü: 3 kişi tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde jiletle kendini kesen kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı, 1 kişiye ev hapsi verildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Kendine jiletle zarar vermiş, vurularak öldürülmüştü: 3 kişi tutuklandı
Yayınlanma:

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde elindeki jiletle kendine zarar veren Özgür Şahin’in vurularak hayatını kaybettiği olayın ardından yürütülen soruşturmada yeni kararlar açıklandı.

Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan İ.S., G.K., Ü.Ö. ve S.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İ.S., G.K. ve S.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ü.Ö. hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Soruşturma kapsamında olayda kullanılan silaha el konuldu, adli süreç devam ediyor.

Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları düşüyor, bazı şehirlerde kar bekleniyorMeteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları düşüyor, bazı şehirlerde kar bekleniyorHava Durumu
Avukat Serdar Öktem cinayeti soruşturmasında 9 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildiAvukat Serdar Öktem cinayeti soruşturmasında 9 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildiGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

esnaf öldürüldü
Günün Manşetleri
94 şüpheliden 23'ü tutuklandı
Bayrampaşa'da başkanvekilli seçimi yeniden yapılacak
Son 21 gün! Süre uzatılmayacak”
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 154 milyonluk vurgun iddiası
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: “Ateşkes anlaşmasına Türkiye yön verdi!”
“Hitler’i mezarında ters döndürecek zulümler işliyorlar!”
Gazze’de ateşkes saat 12.00’de yürürlüğe girdi
İstanbul’da 'Huzur' operasyonu: 1114 kişi gözaltına alındı!
Kumar ve dolandırıcılık çetesi çökertildi
Kayseri “Dünya Spor Başkenti” olma yolunda
Çok Okunanlar
Piyasalarda altın paniği! Piyasalarda altın paniği!
Doğal antibiyotik! Karanfilin faydalarını okuyunca evden eksik etmek istemeyeceksiniz! Doğal antibiyotik! Karanfilin faydalarını okuyunca evden eksik etmek istemeyeceksiniz!
Meteoroloji’den yeni uyarı! Meteoroloji’den yeni uyarı!
Bankalarda mevduat kapışması! Bankalarda mevduat kapışması!
Krediyle ev hayali kuranlar dikkat! Krediyle ev hayali kuranlar dikkat!