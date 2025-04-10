Kenti vuran fırtına hasar bıraktı: Gümüşhane'de çatılar havada uçuştu

Gümüşhane genelinde dün etkili olan şiddetli fırtına, kentte ciddi hasara neden oldu. Gümüşhane Valiliği’nden yapılan açıklamada, merkez ilçe ve iki farklı ilçede toplam 20 evin çatısında büyük çaplı hasar meydana geldiği bildirildi.

Yapılan incelemelere göre, merkezde 13, Kelkit ilçesinde 5 ve Köse ilçesinde 2 evin çatısının fırtına nedeniyle yerinden söküldüğü tespit edildi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Valilik tarafından yapılan açıklamada, yaşanan fırtına sırasında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bilgisi paylaşıldı. Ancak vatandaşların, olası yeni hava olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.