Kenti vuran fırtına hasar bıraktı: Gümüşhane'de çatılar havada uçuştu
Gümüşhane’de etkili olan şiddetli fırtına, çok sayıda evin çatısını yerinden söktü. Kent merkezinde ve ilçelerde toplam 20 ev zarar gördü. Can kaybı yaşanmazken, AFAD hasar tespit çalışmalarına başladı.
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Gümüşhane genelinde dün etkili olan şiddetli fırtına, kentte ciddi hasara neden oldu. Gümüşhane Valiliği’nden yapılan açıklamada, merkez ilçe ve iki farklı ilçede toplam 20 evin çatısında büyük çaplı hasar meydana geldiği bildirildi.
Yapılan incelemelere göre, merkezde 13, Kelkit ilçesinde 5 ve Köse ilçesinde 2 evin çatısının fırtına nedeniyle yerinden söküldüğü tespit edildi.
CAN KAYBI YAŞANMADI
Valilik tarafından yapılan açıklamada, yaşanan fırtına sırasında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bilgisi paylaşıldı. Ancak vatandaşların, olası yeni hava olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı