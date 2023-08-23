Kerpiç evde yangın çıktı! Ev kullanılmaz hale geldi

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde iki katlı kerpiç evin çatısında çıkan yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Kerpiç evde yangın çıktı! Ev kullanılmaz hale geldi
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Yangın Sandıklı ilçesine bağlı Menteş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.T.’ye ait iki katlı kerpiç evden dumanlar çıktığını gören köy sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler evin çatısında çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Yaklaşık 1 saatlik müdahale sonrası çıkan yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi.

KERPİÇ EVDE YANGIN!

Kerpiç evde yangın çıktı! Ev kullanılmaz hale geldi - Resim : 1

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