Keşan'da öğretim görevlisinden haber alınamıyor

Edirne'nin Keşan ilçesinde, 4 gündür haber alınamayan Trakya Üniversitesi Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi Gökcan Tazeler'i arama çalışmaları sürüyor.

Keşan'da öğretim görevlisinden haber alınamıyor
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Yeni Mahalle'deki evinden 6 Eylül 2023 tarihinde çıkan evli ve 1 çocuk babası Gökcan Tazeler'den haber alamayan ailesi, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden ve AFAD'dan yardım istedi.

Keşan'da öğretim görevlisinden haber alınamıyor - Resim : 1

Başvuru üzerine, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD Edirne İl Müdürlüğü, Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği ve gönüllüler, çevrede arama çalışmalarına başladı.

Keşan'da öğretim görevlisinden haber alınamıyor - Resim : 2

Zaman zaman arama kurtarma köpeğinin de destek verdiği arama çalışmaları, Tazeler'in en son görüldüğü Yeni Mahalle'deki Radyolink mevkiinde devam etti.

Keşan'da öğretim görevlisinden haber alınamıyor - Resim : 3

Ormanlık alanda gruplar halinde Gökcan Tazeler'den bir iz arayan ekiplerin arama çalışmalarında bir ize rastlanmazken, çalışmalar gece-gündüz devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Edirne # Edirne # keşan # öğretim görevlisi
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