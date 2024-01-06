Kestane Hava Koşullarının Kurbanı Oldu

İzmir merkeze 140 kilometre uzakta olan Beydağ ilçesinde kestane üreticisi bu sene mutsuz. Ünlü Beydağ Kestanesi kötü hava koşullarının kurbanı oldu.



Beydağ Ziraat Odası Başkanı Ünal İçmesu rekolte düşüklüğünün yüzde 70 ile yüzde 90 arasında olduğunu söyledi.



Vatan Partisi Beydağ İlçe Başkanı ve Kestane üreticisi Hüseyin Çakıcı maliyet artışlarına dikkat çekti. "Üretici bu sene zarar etti" dedi.



Bir diğer sorun ise “Gal Arısı.” Bu zararlı böcek de üretim düşüklüğüne neden oldu.



"Hüseyin Çamurcu Tarım Ürünleri" işletme sahiplerinden Çetin Çamurcu "Gal Arısıyla" biyolojik mücadele" başlatıldığını söyledi. Bölgede "Gal Arısını" yiyen "Torymus Sinensis" böceği doğaya salınıyor.



