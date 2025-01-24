Kick boks şampiyonasında kavga çıktı: 4 hakem yaralı

Antalya’da devam eden Türkiye Büyükler ve Gençler Kick Boks Şampiyonası’nda bir diskalifiye kararı ortalığı karıştırdı. Bir sporcunun hakem tarafından diskalifiye edilmesinin ardından çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kick boks şampiyonasında kavga çıktı: 4 hakem yaralı
Yayınlanma:

Olay, Antalya Spor Salonu’nda dün akşam gerçekleşti. Tartışmanın ringden salona taşmasıyla birlikte bir kişi hakemi yumrukladı. Çıkan arbedede 4 hakem çeşitli yerlerinden yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği hakemler, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Kavgaya karıştığı tespit edilen 5 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Yaşanan olaylar nedeniyle kısa süreliğine ara verilen şampiyona, planlandığı gibi devam ediyor.

73 ilden toplam 4 bin 500 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuva, 29 Ocak’ta sona erecek.

İstanbul’da El Kaide operasyonu: Firari iki kardeş yakalandıİstanbul’da El Kaide operasyonu: Firari iki kardeş yakalandıGündem
Kick Boks kavga
Günün Manşetleri
Millî Eğitim’den kıyafet düzenlemesi
Hafta sonu kar ve sağanak 36 ili vuracak
Servis minibüsü dereye uçtu
23 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
Mahsur kalanları kurtarmak isterken can verdiler
Adalet Bakanı Tunç Bolu'daki yangın faciasına ilişkin konuştu
PKK/KCK üyesi terörist İstanbul'da yakalandı
Beşiktaş Belediye Başkan Vekili belli oldu
Fenerbahçe, Diego Carlos transferini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Çok Okunanlar
Hafta sonu kar ve sağanak 36 ili vuracak Hafta sonu kar ve sağanak 36 ili vuracak
O şehirde emniyet müdürü değişti O şehirde emniyet müdürü değişti
Mahsur kalanları kurtarmak isterken can verdiler Mahsur kalanları kurtarmak isterken can verdiler
Millî Eğitim’den kıyafet düzenlemesi Millî Eğitim’den kıyafet düzenlemesi
Ayşe Barım hakkında “Hükümeti Devirmeye Teşebbüs” suçlamasıyla gözaltı Ayşe Barım hakkında “Hükümeti Devirmeye Teşebbüs” suçlamasıyla gözaltı