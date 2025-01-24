Kick boks şampiyonasında kavga çıktı: 4 hakem yaralı

Olay, Antalya Spor Salonu’nda dün akşam gerçekleşti. Tartışmanın ringden salona taşmasıyla birlikte bir kişi hakemi yumrukladı. Çıkan arbedede 4 hakem çeşitli yerlerinden yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği hakemler, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Kavgaya karıştığı tespit edilen 5 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Yaşanan olaylar nedeniyle kısa süreliğine ara verilen şampiyona, planlandığı gibi devam ediyor.

73 ilden toplam 4 bin 500 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuva, 29 Ocak’ta sona erecek.