Kilis'in binlerce yıllık lezzet mirası, bugün dünyanın dört bir yanına ulaşıyor.

Kilis Valiliği koordinasyonunda İpekyolu Kalkınma Ajansı desteği ve Kilis Belediyesi iş birliğinde Kilis’in yöresel lezzetleri İstanbul'da tanıtıldı.

Kente has zeytinyağı, Kilis Horoz Karası üzümü, Kilis Biberi gibi ürünlerin üretiminde Türkiye bazında söz sahibi olan Kilis, son yıllarda gastronomisi ile de adından söz ettiriyor.

“Türkiye Yüzyılı’nda Kilis Mutfağı” temasıyla İstanbul’da düzenlenen etkinlikte, şef Yunus Emre Akkor liderliğinde Kilis yemekleri, şeflerin beğenisine sunuldu.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, Kilis'in tarımsal ve kırsal kalkınma konusundaki önemli projelerine değindi.

Kilis, son yıllarda gelişen arkeolojik çalışmalarla da dikkat çekiyor. Oylum Höyük'te yapılan kazılarda elde edilen 4 bin 500 yıllık zeytin çekirdeği, Kilis'in zeytin ve zeytinyağı üretimindeki köklü geçmişini ortaya koyuyor.