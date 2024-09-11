Kilis'te acı olay! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Kilis'te acı bir olay meydana geldi. Ebulüle Mahallesi'ndeki okul inşaatında çalışan Suriye uyruklu 58 yaşındaki Abdulhadi Zedan inşaatın 2. katındaki iskeleden düşerek hayatını kaybetti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Kilis'te acı olay! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
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Kilis'te acı bir olay yaşandı. Olayın aşandığı adres Ebulüle Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, mahalledeki okul inşaatında çalışan Suriye uyruklu 58 yaşındaki Abdulhadi Zedan inşaatın 2. katındaki iskeleden dengesini kaybederek düştü.

Kilis'te acı olay! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti - Resim : 1

Diğer işçilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Zedan kaldırıldığı Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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