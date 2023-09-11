Kilis’te kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Kilis’te jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar neticesinde 5607 Sayılı Yasa'nın 3/18. maddesine muhalefet suçundan aranan M.A., Öncüpınar Mahallesi’nde yakalandı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kilis Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.