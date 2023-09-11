Kilis’te kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Kilis’te kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalanırken, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kilis Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kilis’te kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
Kilis’te kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
Editör: Süleyman Daban
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Kilis’te jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar neticesinde 5607 Sayılı Yasa'nın 3/18. maddesine muhalefet suçundan aranan M.A., Öncüpınar Mahallesi’nde yakalandı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kilis Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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