Kimyasal sızıntı: 15 işçi zehirlendi

Orhangazi ilçesinin Gölyolu Harmansazı mevkiinde faaliyet gösteren bir iplik fabrikasının boyahane bölümünde saat 10.00 sıralarında kimyasal sızıntı meydana geldi. Yoğun duman, fabrikanın çevresini sararken, durumu fark edenler ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri, gazdan etkilenen 15 işçiye müdahale etti. Yaralılar, Orhangazi ve Gemlik devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı. Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) Bölümü'nde gözlem altında tutulan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Fabrikada toplamda bin 150 işçi çalışırken, kimyasal sızıntı nedeniyle tüm işçiler tahliye edildi. Üretimin durdurulduğu fabrikada, itfaiye ve AFAD ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.

Ayrıca, gazdan etkilenen işçiler nedeniyle hastanelerin acil servislerinde hasta kabulü yapılmadığı ve acil servislerin kapatıldığı bildirildi.