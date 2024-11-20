Kimyasal sızıntı: 15 işçi zehirlendi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir iplik fabrikasında kimyasal sızıntı nedeniyle 15 işçi etkilenirken, olayla ilgili incelemeler sürüyor. İtfaiye ve AFAD ekipleri olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kimyasal sızıntı: 15 işçi zehirlendi
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Orhangazi ilçesinin Gölyolu Harmansazı mevkiinde faaliyet gösteren bir iplik fabrikasının boyahane bölümünde saat 10.00 sıralarında kimyasal sızıntı meydana geldi. Yoğun duman, fabrikanın çevresini sararken, durumu fark edenler ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri, gazdan etkilenen 15 işçiye müdahale etti. Yaralılar, Orhangazi ve Gemlik devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı. Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) Bölümü'nde gözlem altında tutulan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Fabrikada toplamda bin 150 işçi çalışırken, kimyasal sızıntı nedeniyle tüm işçiler tahliye edildi. Üretimin durdurulduğu fabrikada, itfaiye ve AFAD ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.

Ayrıca, gazdan etkilenen işçiler nedeniyle hastanelerin acil servislerinde hasta kabulü yapılmadığı ve acil servislerin kapatıldığı bildirildi.

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