Kira enflasyonuna karşı sosyal konut planı: Düşük gelirliye kiralık konut projesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun bu haftaki gündeminde kira enflasyonu ve çözüm önerileri vardı. Toplantıda, Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi tarafından yapılan değerlendirmelerde kira enflasyonunun, genel enflasyona kıyasla daha yavaş gerilediği tespit edildi.

Yetkililer, geçtiğimiz yıllarda uygulanan yüzde 25'lik kira artış sınırının, bugün konut sahipleri tarafından “aradaki farkın kapatılması” amacıyla yüksek taleplere dönüştüğünü ve bu durumun kira piyasasını daha da zorladığını belirtti.

Kira artışlarını frenlemek için TOKİ’nin yeni projelerinde kiralık konut modeli devreye alınacak. Örneğin, yapılacak 500 konutluk bir projede yaklaşık 150 konut kiralık olarak tahsis edilecek. Konutlar 2+1 olarak tasarlanacak ve İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi büyükşehirler projeye öncelikli olarak dâhil edilecek.

Yeni kiralık sosyal konutlar;

Yeni evli çiftler,

Engelli bireyler,

Düşük gelirli vatandaşlar için uygun koşullarla kiraya verilecek.

Deprem kaynaklı inşaat yükünün önümüzdeki yıl hafiflemesiyle birlikte projelerin daha hızlı ilerlemesi ve konut arzında ciddi bir artış sağlanması hedefleniyor.