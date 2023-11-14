Kiracılar Antalya'dan Ankara'ya Yürüyorlar

Eylem yaptılar. Ses yükselttiler. Hükümet onları bir türlü duymadı. Ülkemizdeki barınma sorununu gündeme getirmekten yılmadılar. Şimdi onlar, çareyi Ankara’da arayacak. Antalya Kiracılar Dayanışması Platformu, başkent yolunda.

Derinleşen ekonomik krizde barınma sorunu daha yakıcı hale geldi. Denetimsiz kiralar yüzünden dar gelirlilerin sorunları katlandı. Her alana çıktıklarında platform üyeleri tam da bunları haykırdı.



Yüksek kira sorunu hala çözülmedi, giderek de derinleşiyor. Vatandaşlar sürekli artan kiralara isyan ediyor. Platform üyeleri yaklaşık bir yıldır mücadele ediyor.

Çözüm İçin Ankara'ya Yürüyorlar

Açıklamanın ardından başkente doğru adımlar atıldı. Güzergâhtaki il ve ilçe merkezlerinde yürüyüş yaparak, Ankara’ya ulaşacaklar. Kontrolsüzce artan kiralara, tahliye taahhütnamesine ve barınma sorununa karşı toplanan imzaları ve çözüm önerilerini TBMM’ye sunacaklar.



Öte yandan platformun kurucuları Seda ve Cengiz Kul çifti, Ulusal Kanal’ın 23’üncü yaşını kutladı. Umuda ortak olmaya çağırdılar.

