Kırıkkale’de kaçakçılık operasyonu düzenlendi!

Kırıkkale’de 22 bin dolu makaron, 440 TAPDK bandrolü, 20 litre etil alkol ve 11,5 litre el yapımı içki ele geçirildiği operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri deşifre çalışmalarını sürdürüyor.

Kırıkkale’de kaçakçılık operasyonu düzenlendi!
Kırıkkale’de kaçakçılık operasyonu düzenlendi
Editör: Süleyman Daban
Son Güncelleme:

Kırıkkale’de 22 bin dolu makaron, 440 TAPDK bandrolü, 20 litre etil alkol ve 11,5 litre el yapımı içki ele geçirildiği operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün ve sigara kaçakçılığının deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri, Yahşihan ilçesinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, 22 bin 80 dolu makaron ve 440 TAPDK bandrolü bulundu. Gözaltına alınan G.G.E. ve H.İ.V. hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara’da şiddetli sağanak! Yollar göle döndüAnkara’da şiddetli sağanak! Yollar göle döndüYurt

Öte yandan, kaçak ve sahte alkol ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri bir otomobilde arama yapan polis, 20 litre etil alkol, 11,5 litre el yapımı içki ve bir miktar anason ele geçirdi. Olaya ilişkin Ş.A. ve Y.Ş. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yurt # kaçakçılık operasyonu # kırıkkale
Çok Okunanlar
Eylül ayı evde bakım maaşları yattı mı?
Eylül ayı evde bakım maaşları yattı mı?
Türkiye'ye sıçrama ihtimaline karşı Edirne'de ekipler teyakkuzda
Türkiye'ye sıçrama ihtimaline karşı Edirne'de ekipler teyakkuzda
Ermeni doktor gizlice zehirledi!
Ermeni doktor gizlice zehirledi!
Sıcaklık rekorundan sonra bu kez de yağış rekoru geldi
Sıcaklık rekorundan sonra bu kez de yağış rekoru geldi
3 Eylül günü hava nasıl olacak? Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
3 Eylül günü hava nasıl olacak? Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Öne Çıkanlar BRICS Ülkeleri Doları Reddediyor: Yeni Bir Finansal Sistem İnşa Ediliyor! - Ulusal Kanal Haber BRICS Ülkeleri Doları Reddediyor: Yeni Bir Finansal Sistem İnşa Ediliyor! - Ulusal Kanal Haber Saç boyalarına dikkat! Alerji olabilirsiniz Saç boyalarına dikkat! Alerji olabilirsiniz