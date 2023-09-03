Kırıkkale’de kaçakçılık operasyonu düzenlendi!

Kırıkkale’de 22 bin dolu makaron, 440 TAPDK bandrolü, 20 litre etil alkol ve 11,5 litre el yapımı içki ele geçirildiği operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.



Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün ve sigara kaçakçılığının deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri, Yahşihan ilçesinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, 22 bin 80 dolu makaron ve 440 TAPDK bandrolü bulundu. Gözaltına alınan G.G.E. ve H.İ.V. hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, kaçak ve sahte alkol ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri bir otomobilde arama yapan polis, 20 litre etil alkol, 11,5 litre el yapımı içki ve bir miktar anason ele geçirdi. Olaya ilişkin Ş.A. ve Y.Ş. gözaltına alındı.