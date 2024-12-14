Kırkağaç’ta korkunç kaza: İşçi servisi tıra çarptı

Edinilen bilgilere göre, Gelenbe Mahallesi’nde V.K. yönetimindeki 10 APS 390 plakalı işçi servisi, aynı yönde ilerleyen O.B.’nin kullandığı 34 EDP 286 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen işçi servisindeki sürücü ve 5 yolcu yaralandı.

Olay yerine hızla intikal eden 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ağır yaralanan yolculardan 21 yaşındaki Burak Saydam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İşçi servisinin Balıkesir’den Akhisar’daki bir fabrikaya işçi taşıdığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.