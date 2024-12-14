Kırkağaç’ta korkunç kaza: İşçi servisi tıra çarptı

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen kazada, bir işçi servisinin tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kırkağaç’ta korkunç kaza: İşçi servisi tıra çarptı
Yayınlanma: Güncellenme:

Edinilen bilgilere göre, Gelenbe Mahallesi’nde V.K. yönetimindeki 10 APS 390 plakalı işçi servisi, aynı yönde ilerleyen O.B.’nin kullandığı 34 EDP 286 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen işçi servisindeki sürücü ve 5 yolcu yaralandı.

Olay yerine hızla intikal eden 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ağır yaralanan yolculardan 21 yaşındaki Burak Saydam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İşçi servisinin Balıkesir’den Akhisar’daki bir fabrikaya işçi taşıdığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kozan’da gece saatlerinde orman yangını çıktı: Müdahale sürüyorKozan’da gece saatlerinde orman yangını çıktı: Müdahale sürüyorYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

trafik kazası servis minibüsü
Günün Manşetleri
Bakan Güler'den Suriye açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hak ve halk hesaba çekmeden biz kendimizi hesaba çekeceğiz"
Emperyalizme çuval geçiren gençlere 14 yıl hapis talebi
TÜRK-İŞ’ten Polonez işçilerine destek
Vatan Partisi Öncü Gençlik'ten Blinken'a protesto
Türkiye'den Şam'a atama
Türkiye'nin Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu!
Hatay'da anne ile 3 çocuğu ölü bulundu
"Deprem bölgesinde yapılacak konutların yüzde 93'ünün inşası başlatılmıştır"
Hakan Fidan, Blinken ile görüşmesinin ayrıntılarını açıkladı
Çok Okunanlar
10 aylık bebeğin ölümü hakkında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama 10 aylık bebeğin ölümü hakkında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama
Kırkağaç’ta korkunç kaza: İşçi servisi tıra çarptı Kırkağaç’ta korkunç kaza: İşçi servisi tıra çarptı
Şiddetli fırtına binaları salladı, tahliye kararı alındı Şiddetli fırtına binaları salladı, tahliye kararı alındı
Hakan Fidan, Blinken ile görüşmesinin ayrıntılarını açıkladı Hakan Fidan, Blinken ile görüşmesinin ayrıntılarını açıkladı
Türkiye'den Şam'a atama Türkiye'den Şam'a atama