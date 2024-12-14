Kozan’da gece saatlerinde orman yangını çıktı: Müdahale sürüyor

Ormandan yükselen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve Kozan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınmasını zorlaştıran poyrazın, ekiplerin söndürme çalışmalarını güçleştirdiği belirtildi. Alevlerin yayılmasını engellemek ve yangını kontrol altına almak için ekiplerin yoğun çabası devam ediyor.