Kozan’da gece saatlerinde orman yangını çıktı: Müdahale sürüyor

Adana’nın Kozan ilçesindeki Dağılcak mevkisinde gece saatlerinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kozan’da gece saatlerinde orman yangını çıktı: Müdahale sürüyor
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Ormandan yükselen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve Kozan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınmasını zorlaştıran poyrazın, ekiplerin söndürme çalışmalarını güçleştirdiği belirtildi. Alevlerin yayılmasını engellemek ve yangını kontrol altına almak için ekiplerin yoğun çabası devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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