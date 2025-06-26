Kırklareli alevlere teslim oldu: 12 dekar buğday tarlası ile 2 dekar ceviz bahçesi yandı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde çıkan yangın, tarım alanlarını tehdit etti. Düzova köyünde nedeni henüz belirlenemeyen bir şekilde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek 12 dekar buğday tarlasını ve 2 dekar ceviz bahçesini küle çevirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kırklareli alevlere teslim oldu: 12 dekar buğday tarlası ile 2 dekar ceviz bahçesi yandı
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Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Düzova köyünde, hasat edilmemiş buğday ekili bir tarlada çıkan yangın paniğe neden oldu. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle alevler tarladan sıçrayarak yakındaki ceviz bahçesine ulaştı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak alevlerin etkisiyle 12 dekar buğday tarlası ve 2 dekar ceviz bahçesi zarar gördü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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