Kırklareli ve Tekirdağ'da göçmen operasyonu! 73 göçmen yakalandı
Kırklareli ve Tekirdağ'da yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen göçmenler yakalandı. 73 göçmen Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Polisten kaçmaya çalıştılar, çok geçmeden yakalandılar. Kırklareli'de, kaçak göçle mücadele kapsamında polis ekipleri Cumhuriyet Mahallesi'nde şüphelendikleri 8 aracı durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayan araçlar kovalamaca sonucu durduruldu. Araçlarda 45 göçmen yakalandı. "İnsan kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı, 8 araca el konuldu.
Göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine götürüldü.
Tekirdağ'da da Operasyon Gerçekleştirildi!
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde de yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen göçmenler yakalandı.
İlçe girişinde durdurulan minibüsten 12'si çocuk 28 yabancı uyruklu çıktı.
Yabancı uyruklular işlemlerin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi. Sürücü F.M. gözaltına alındı.
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