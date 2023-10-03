İlkbaharda beklenen yağışın düşmediği, yaz aylarında kavurucu sıcakların yaşandığı Kırklareli'de birçok gölet, baraj ve şelale kuraklıktan etkilendi.

Kırklareli'de 5 Şelale Susuz Kaldı

Kentte 2021 yılında metrekareye 865 kilogram, 2022 yılında 495 kilogram, 2023 yılında ise 315 kilogram yağış düştü. Birçoğu ormanlık alanda doğal olarak oluşan şelalelerden bazıları kuraklığın etkisiyle susuz kaldı. Karapınar, Su Uçtu, Balaban, Çağlayan ve Hamdibey şelalelerinden bir süredir su akmıyor, Karacadağ, Saklı ve Zindan Dere şelalelerinin ise suyu azaldı.

Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde hidrolik ve su kaynakları alanında çalışmalar yürüten Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Utku Yılmaz, uyarıda bulundu. Kırklareli Doğa ve Koruma Derneği Başkanı Göksal Çidem de yağış azlığının her alanda hissedildiğini belirtti.