Kırklareli'inde Terör Operasyonuna 4 Kişi Tutuklandı
Kırklareli'nde terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden dördü tutuklandı.
Kırklareli'nde İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespiti ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler 1-26 Ekim tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda, terör örgütleri PKK ve FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla 8 şüpheliyi Bulgaristan sınırında gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Yabancı uyruklu 3 şüpheli sınır dışı edilirken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı