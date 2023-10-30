Kırklareli'inde Terör Operasyonuna 4 Kişi Tutuklandı

Kırklareli'nde terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden dördü tutuklandı.

Kırklareli'inde Terör Operasyonuna 4 Kişi Tutuklandı
Son Güncelleme:

Kırklareli'nde İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespiti ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler 1-26 Ekim tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda, terör örgütleri PKK ve FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla 8 şüpheliyi Bulgaristan sınırında gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Yabancı uyruklu 3 şüpheli sınır dışı edilirken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'de PKK Operasyonu! Yakalanan 4 Zanlıdan Üçü TutuklandıMersin'de PKK Operasyonu! Yakalanan 4 Zanlıdan Üçü TutuklandıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Kırklareli # kırklareli # terör operasyonu
Çok Okunanlar
Bilal Hancı Kimdir?
Bilal Hancı Kimdir?
Kıvanç Tatlıtuğ Oğlu Efe Kurt İçin Kesenin Ağzını Açtı!
Kıvanç Tatlıtuğ Oğlu Efe Kurt İçin Kesenin Ağzını Açtı!
BİM Marketlerde Yarın Çok Sayıda Ürün İndirimlerle Geliyor! 31 Ekim İndirimleri Bim'de!
BİM Marketlerde Yarın Çok Sayıda Ürün İndirimlerle Geliyor! 31 Ekim İndirimleri Bim'de!
Oyuncu Dinlendirilecek
Oyuncu Dinlendirilecek
İsrail Filistin'de Türk Hastanesini Vurdu
İsrail Filistin'de Türk Hastanesini Vurdu
Öne Çıkanlar Cumhuriyet'in İlkelerine Yaslanan Ulusal Kanal 23 Yaşında! Cumhuriyet'in İlkelerine Yaslanan Ulusal Kanal 23 Yaşında! Rutubet neden olur? Nasıl geçer? Rutubet neden olur? Nasıl geçer?