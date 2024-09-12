Kırklareli'nde 23,5 ton sahte temizlik malzemesi operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, üç farklı depoda sahte temizlik ürünleri üretildiğini ortaya çıkardı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yapılan operasyonla, 7 şüpheli suçüstü yakalanırken, bir kişi de sonradan gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 23,5 ton sahte temizlik ürünü ve 131 sülüğe el konuldu. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edilerek çıkarıldıkları sulh ceza hâkimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, şüphelilere toplamda 2 milyon 709 bin 987 lira idari para cezası uygulandı.