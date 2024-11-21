Kırklareli’nde düzensiz göç denetimlerinde 8 kişi yakalandı

Kırklareli’nde yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı tespit edilen 8 kaçak göçmen, güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kırklareli’nde düzensiz göç denetimlerinde 8 kişi yakalandı
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Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çerçevesinde denetim ve kontrollerine devam ediyor. Bu kapsamda Kavaklı beldesi yakınlarında yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 8 yabancı uyruklu şahıs tespit edilerek gözaltına alındı.

Yakalanan kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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