Kırklareli’nde düzensiz göç denetimlerinde 8 kişi yakalandı
Kırklareli’nde yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı tespit edilen 8 kaçak göçmen, güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucu yakalandı.
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Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çerçevesinde denetim ve kontrollerine devam ediyor. Bu kapsamda Kavaklı beldesi yakınlarında yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 8 yabancı uyruklu şahıs tespit edilerek gözaltına alındı.
Yakalanan kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı