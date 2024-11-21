Kırklareli’nde düzensiz göç denetimlerinde 8 kişi yakalandı

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çerçevesinde denetim ve kontrollerine devam ediyor. Bu kapsamda Kavaklı beldesi yakınlarında yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 8 yabancı uyruklu şahıs tespit edilerek gözaltına alındı.

Yakalanan kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.