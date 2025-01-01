Kırklareli'nde fabrika yangını

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki bir oyuncak fabrikasında yangın çıktı. Fabrikanın bazı bölümlerinde çatı çökmeleri de yaşandı. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Kırklareli'nde fabrika yangını
Yayınlanma: Güncellenme:

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinin Büyükkarıştıran beldesindeki bir oyuncak fabrikasının deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kırklareli'nde fabrika yangını - Resim : 1

Alevlerin fabrikanın üretim ve idari alanına da sıçraması üzerine bölgeye çevre illerden ve İstanbul'dan çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Fabrikanın bazı bölümlerinde çatı çökmeleri yaşanırken, içerideki akülerin de zaman zaman patladığı gözlendi.

Kırklareli'nde fabrika yangını - Resim : 2

Kırklareli Valisi Uğur Turan ve Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Yangın ekiplerin yaklaşık 6 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'da 44 kişi gözaltına alındı! Yılbaşı tedbirleri kapsamında uygulamalar düzenlendiİstanbul'da 44 kişi gözaltına alındı! Yılbaşı tedbirleri kapsamında uygulamalar düzenlendiYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

kırklareli yangın lüleburgaz
Günün Manşetleri
ABD'de bir araç kalabalığa daldı
ABD Başkanı Biden'dan saldırıyla ilgili açıklama
Dışişleri Bakanlığından ABD'deki saldırıyla ilgili açıklama
Donald Trump'tan ABD'deki saldırıyla ilgili açıklama
Gazze'de can kaybı 45 bin 553'e yükseldi
İstanbul'da 44 kişi gözaltına alındı
İstanbul'daki fiyat artışları belli oldu
Avrupa'da kriz: Rusya gazı Avrupa'ya durdurdu
İstanbul, 2025'e "merhaba" dedi
Ankara, 2025'e "merhaba" dedi
Çok Okunanlar
Meteoroloji tahminini güncelledi Meteoroloji tahminini güncelledi
Elektrikte hizmet bedellerine zam! Yeni ücretler açıklandı Elektrikte hizmet bedellerine zam! Yeni ücretler açıklandı
Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı
BEDAŞ duyurdu: 2 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak BEDAŞ duyurdu: 2 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak
Taciz iddiaları Hollywood’u karıştırdı: Justin Baldoni’den 250 milyon dolarlık dava Taciz iddiaları Hollywood’u karıştırdı: Justin Baldoni’den 250 milyon dolarlık dava