Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi! Onlarca kişi yaralandı

Kırklareli'nde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Kavaklı beldesi Koru mevkii oldu.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan hareket eden ve Bulgaristan'a gitmekte olan Halit Karasu idaresindeki Metro Turizm'e ait X3362KC Bulgaristan plakalı yolcu otobüsü Dereköy Sınır Kapısı'na 50 kilometre kala yoldan çıkarak devrildi.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücünün de aralarında yer aldığı 11 kişi yaralandı. Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Cemalettin Akyüz bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

Ekipler, otobüsü devrildiği yerden kaldımaya çalışıyor.