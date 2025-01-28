Kırşehir’de 700 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik önemli bir operasyona imza attı. Ekipler, Kayseri’den Ankara istikametine seyir halinde olan bir minibüsü Ortaköy yol kavşağında durdurdu.

Minibüste yapılan detaylı aramada, bandrolsüz 700 kilogram kıyılmış gümrük kaçağı tütün bulundu. Kaçak tütünün piyasa değerinin yüksek olması dikkat çekerken, ürünlerin satışa sunulmadan ele geçirilmesi kaçakçılık faaliyetlerine önemli bir darbe vurdu.

Araç sürücüsü E.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen tütünlere el konuldu.