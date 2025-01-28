İnşaatta korkunç kaza: 7. kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Siirt’in Veyselkarani Mahallesi’nde bir inşaatta çalışan 52 yaşındaki işçi, 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İnşaatta korkunç kaza: 7. kattan düşen işçi hayatını kaybetti
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Siirt’in Veyselkarani Mahallesi’nde yaşanan üzücü olayda, bir inşaatta çalışan 52 yaşındaki B.N., 7. kattan zemine düştü. 

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, talihsiz işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden işçinin cenazesi, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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