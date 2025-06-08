Kırşehir'de kumar baskını! İş yeri kıskıvrak basıldı, 4 kişiye ceza yağdı

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte kumar ve yasa dışı bahisle mücadele çalışmaları kapsamında Kuşdilli Mahallesi’ndeki bir iş yerine yönelik denetim düzenledi. Gelen ihbarlar doğrultusunda yapılan baskında, içeride kumar oynandığı açık şekilde tespit edildi.

Ekipler, iş yerinde gerçekleştirdikleri aramada oyun masasında kullanılan iki deste oyun kağıdı ve kumar karşılığında kullanılan bir miktar nakit para ele geçirdi.

Yapılan incelemeler sonucunda, iş yeri sahibi A.S.K. hakkında “kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” suçundan adli işlem başlatıldı. Şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, iş yerinin bu amaçla kullanılıp kullanılmadığına ilişkin daha geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

OYUNCULARA 36 BİN 988 LİRA CEZA

Baskında kumar oynarken suçüstü yakalanan Y.T., A.U., Ö.K. ve A.A. isimli dört kişiye ise Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem uygulandı. Bu kişilere toplamda 36 bin 988 lira para cezası kesildi. Şahısların ifadeleri alınarak serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kentte huzur ve güven ortamının korunması için kumar, yasa dışı bahis ve benzeri faaliyetlere karşı sıfır tolerans ilkesiyle çalışmalara devam edileceğini belirtti.