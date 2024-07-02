Kışkırtma girişimlerine karşı itidal çağrısı



Kayseri'de Suriyeli bir çocuğa cinsel istismar vakası kışkırtmaya zemin hazırladı. Türkiye Suriye normalleşmesi gündemdeyken meydana çıkanlar Suriyelileri hedef aldı, olaylar diğer illere de sıçradı.



Kayseri'deki gerginlik akşam saatlerinde de devam etti. Melikgazi ilçesinde olaylar çıktı. Suriyelilerin iş yerlerine zarar verildi. Gözaltılar oldu.



Kilis, Hatay, Konya, Gaziantep, Kayseri, İstanbul, Bursa, Adana ve İzmir'de başı bozuk guruplar ortalığı karıştırmak istedi.



"Suriyeli istemiyoruz" sloganlarıyla yürüyüş yapıldı. Hatay Kırıkhan'da Suriyelilerin iş yerleri ateşe verildi. 8 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri olayların büyümesine engel oldu. Güvenlik önlemleri artırıldı.



Gaziantep Valiliği de yetkili kaynaklar dışında hiçbir bilgiye itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı.



Valilik, sosyal medyada yer alan "Savaş başlasın" şeklindeki videonun 2021'de çekildiğini belirtti. Paylaşım yapan yabancı uyruklunun o tarihte sınır dışı edildiğini bildirdi.



