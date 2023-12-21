Kitaplar Motokuryelerle Gönderiliyor

Ankara Mamak'ta kitaplar motokuryelerle adreslere teslim ediliyor. Mamak Belediyesinin başlattığı hizmetle vatandaşlar kış aylarında istedikleri kitaba rahatça ulaşabiliyor.

Kitaplar Motokuryelerle Gönderiliyor

Ankara’nın en fazla kütüphanesine sahip ilçesi olan Mamak’ta kitaba olan ilgi her geçen gün daha da artıyor. Hal böyle olunca projeler de birbiri ardına geliyor.

22 adet kütüphane bulunan ilçede belediye “Kitap Kapınızda” uygulaması başlattı. Uygulamayla kitaplar motokuryeler aracılığıyla adrese teslim ediliyor.

Hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlar Mamak Belediyesi'nin internet sitesi üzerinden talep formu dolduruyor. İstenen kitaplar belediye ekipleri tarafından ücretsiz olarak adreslere ulaştırılıyor.

Vatandaşlar uygulamadan memnun kalırken Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, hizmete ilginin yoğun olduğunu belirtti.

İyi Parti'nin İstanbul Adayı Olacak mı? Naci Görür'den Adaylık Açıklaması!İyi Parti'nin İstanbul Adayı Olacak mı? Naci Görür'den Adaylık Açıklaması!Siyaset
# ankara # Mamak belediyesi # motokurye
Çok Okunanlar
Fatih Sultan Mehmet'in Defteri Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
Fatih Sultan Mehmet'in Defteri Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
7 Bin 500 TL Emekli Maaşı Alanlar Dikkat! Zamlı Maaşı Açıkladı...
7 Bin 500 TL Emekli Maaşı Alanlar Dikkat! Zamlı Maaşı Açıkladı...
21 Aralık 2023 Resmi Gazete Kararları
21 Aralık 2023 Resmi Gazete Kararları
Babasını Öldürüp Sobada Yaktı! O İlde Korkunç Olay...
Babasını Öldürüp Sobada Yaktı! O İlde Korkunç Olay...
Çok Kuvvetli Yağmur Geliyor! O İller Dikkat Etsin!
Çok Kuvvetli Yağmur Geliyor! O İller Dikkat Etsin!
Öne Çıkanlar FİLİSTİN'DE ÖLDÜRÜLEN 97 GAZETECİ İÇİN TEK SAYILIK GAZETE BASILDI | Ulusal Haber FİLİSTİN'DE ÖLDÜRÜLEN 97 GAZETECİ İÇİN TEK SAYILIK GAZETE BASILDI | Ulusal Haber 21 Aralık Neden Önemli? Kaç Saat Sürecek? Türkiye'de Kaç Saat Yaşaancak? 21 Aralık Neden Önemli? Kaç Saat Sürecek? Türkiye'de Kaç Saat Yaşaancak?