Kitaplar Motokuryelerle Gönderiliyor

Ankara’nın en fazla kütüphanesine sahip ilçesi olan Mamak’ta kitaba olan ilgi her geçen gün daha da artıyor. Hal böyle olunca projeler de birbiri ardına geliyor.

22 adet kütüphane bulunan ilçede belediye “Kitap Kapınızda” uygulaması başlattı. Uygulamayla kitaplar motokuryeler aracılığıyla adrese teslim ediliyor.

Hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlar Mamak Belediyesi'nin internet sitesi üzerinden talep formu dolduruyor. İstenen kitaplar belediye ekipleri tarafından ücretsiz olarak adreslere ulaştırılıyor.

Vatandaşlar uygulamadan memnun kalırken Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, hizmete ilginin yoğun olduğunu belirtti.