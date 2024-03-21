"Kız arkadaşıma baktın" kavgası: 3 öğrenci yaralandı!

"Kız arkadaşıma baktın" kavgasının sonucunda 3 öğrencinin yaralandığı olay Karabük'te meydana geldi.

"Kız arkadaşıma baktın" kavgası: 3 öğrenci yaralandı!
Editör: Yağmur Biçen
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Karabük’te bir lisenin bahçesinde iddiaya göre kız meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 3 öğrenci yaralandı.

Olay, Yenişehir Mahallesi Necatibey Cad. üzerinde bulunan Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi bahçesinde meydana geldi. Y.S.Ö. (18) isimli öğrenci kız arkadaşına baktığı iddiasıyla B.K. ile tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.S.Ö yanında bulunan bıçakla B.K. ve kavgayı ayırmaya çalışan R.A.S.’yi yaraladı.

Şüpheli kesici aleti olay yerinde bırakıp kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından R.A.S ve B.K. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarla olay yerinden kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalarken, kavga sırasında düşerek elinden yaralanan Y.S.Ö.’yü Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanedeki ilk müdahalenin ardından Y.S.Ö. polis merkezine götürüldü.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Karabük # bıçaklı kavga
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