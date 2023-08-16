Kız arkadaşını kabloyla boğan zanlı tutuklandı! İşte o akıl almaz olay

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kız arkadaşını elektrikli süpürgenin kablosuyla boğarak öldüren zanlı tutuklandı. İşte ayrıntılar...

Kız arkadaşını kabloyla boğan zanlı tutuklandı! İşte o akıl almaz olay
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Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde akşam saat 21.00 sıralarında bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre göre, saatlik kiralık bir evde görüşen Ü.I. ile kız arkadaşı olduğu iddia edilen Z.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, Ü.I., (26), Z.A.'yı (23) elektrikli süpürgenin kablosuyla boğarak öldürdü. Ü.I. daha sonra ilçedeki polis merkezine giderek teslim oldu. Olay yerine giden polis ve acil sağlık ekipleri yaptığı incelemede kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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