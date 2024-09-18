KIZILELMA PT-3 bir testi daha başarıyla tamamlandı
Yerli ve milli üretim KIZILELMA PT-3, teker kesme testini başarıyla tamamladı. İnsansız savaş uçağı KIZILELMA'nın üçüncü prototipi, testler sırasında olumlu sonuçlar verdi.
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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabında test görüntülerini paylaştı. PT-3'ün testleri Tekirdağ Çorlu'da gerçekleştiriliyor. Prototip, tasarımsal ve yapısal değişikliklerin yanı sıra yeni bir motora da sahip.
Bu yeni motor, art yakıcı özellikleri ve süpersonik uçuş yeteneği ile dikkat çekiyor. Ayrıca, motorun 5 saat havada kalış süresi, kısa pistli uçak gemilerinden kalkış ve iniş kabiliyeti gibi yetenekleri bulunuyor. PT-3'ün testleri, Tekirdağ Çorlu'da devam ederken, ilk prototiplere göre daha güçlü olan AI-322F tipi motorla donatılan hava aracının yakın zamanda ilk uçuşunu gerçekleştirmesi hedefleniyor.