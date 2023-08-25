Kocaeli polisinden 2 farklı yere baskın! 850 kutu elektronik sigara tütünü, bin puro, 150 elektronik sigara...

Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar yürütülüyor. Bu çerçevede dün Başiskele ilçesinde 2 iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerlerinde yapılan aramalarda 850 kutu elektronik sigara tütünü, bin puro, 150 elektronik sigara, 100 elektronik sigara likidi, 200 paket kaçak sigara, 100 paket tütün ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olayla ilgili 3 şahıs hakkında işlem başlatıldı.