Kocaeli'de feci kaza! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazada otomobil sürücüsü Saci K. yaralanırken sürücünün eşi Necla K. hayatını kaybetti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Kocaeli'de feci kaza! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres D-100 kara yolu İstanbul istikameti Muallimköy Mahallesi mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Y.K. idaresindeki 34 DY 0510 plakalı kamyonet, önünde seyreden Saci K'nin kullandığı 31 RAB 67 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan sürücü ile eşi Necla K. yaralandı.

Kocaeli'de feci kaza! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Resim : 1

Çevredekilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erlerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırılan yaralılardan Necla K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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