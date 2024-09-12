İstanbul'da 2 bin 500 uygulama tabanlı taksi için yeni gelişme! İBB Meclisi'nde onay verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, 2 bin 500 uygulama bazlı taksi için görüşme gerçekleştirildi. Yapılan oylamada, bu taksiler için ihale yapılması maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İstanbul'da 2 bin 500 uygulama tabanlı taksi için yeni gelişme! İBB Meclisi'nde onay verildi
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi eylül ayı üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Mecliste, 2 bin 500 uygulama bazlı taksi için ihale yapılması maddesi görüşüldü. Yapılan oylamada, bu taksiler için ihale yapılması maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, 2 bin 500 uygulama tabanlı yeni taksi taşımacılığı teklifi oy birliğiyle kabul edilmiş, araçların yalnızca Elektronik Ulaşım ve Yönetim Lisansı almış uygulamalar üzerinden çalışması ve yoldan yolcu alamayan taksi sistemi olması istenmişti. Teklifte, bu sistemde, araç tipinin ayırıcı renk ve farklı tasarımda T plakalı taksi olması, uygulamadan tetiklenen taksimetre, tepe lambasız, yalnızca uygulama ve entegre taksi durakları üzerinden yolcu alımı ve güvenlik bölmesi olması şartları da yer almıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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