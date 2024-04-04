Kocaeli'de feci kaza! Yaralılar var!

Kaza, Kocaeli’nin Derince ilçesinde yaşandı. Hafif ticari araçla çarpışan patates yüklü kamyonet devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'de feci kaza! Yaralılar var!
Editör: Yağmur Biçen

Kaza, saat 19.00 sıralarında Sırrıpaşa Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametindeyaşadnı.

Olay yerinden alınan bilgiye göre, aynı istikamette seyir halinde olan M.S. idaresindeki 41 ANG 530 plakalı Kia marka patates yüklü kamyonet ile A.G. hakimiyetindeki 41 DG 765 plakalı Dacia marka hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç yol kenarındaki bariyere savrulurken, kamyonet devrildi.

Kazada sürücüler M.S. ve A.G. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı, İzmit Seka Devlet Hastanesi ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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