Kocaeli'de feci trafik kazası! Motosiklet ile otomobil çarpıştı

Kocaeli'de motosiklet ile otomobilin çarpıştığı feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Kocaeli'de feci trafik kazası! Motosiklet ile otomobil çarpıştı
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres D-130 kara yolu oldu.

Edinilen bilgiye göre, İzmit yönüne giden T.Ş'nin kullandığı 41 AYE 105 plakalı motosiklet, 4 Temmuz Mahallesi Amiral Caddesi'nden gelen M.İ'nin kullandığı 41 K 6773 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin kazayı yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü T.Ş. ambulansla Gölcük Necati Devlet Hastanesi'ne, otomobildeki 2 yolcu ise Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yolun İzmit yönünde bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, kaza yapan araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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