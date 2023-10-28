Kocaeli'de İki Otomobilin Çarpıştığı Kazada 5 Kişi Yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kocaeli'de İki Otomobilin Çarpıştığı Kazada 5 Kişi Yaralandı
Son Güncelleme:

Malta Mahallesi Portakal Hafız Rüştü Bey Caddesi'nde seyir halinde olan Şeniz U. idaresindeki 41 ALJ 678 plakalı otomobil, Fatih Ö'nün kullandığı 41 HK 489 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 41 HK 489 plakalı otomobil ters döndü. Kazada, başına cama çarpan 41 ALJ 678 plakalı aracın sürücüsü Şeniz U. ile diğer araçtaki 4 kişi yaralandı.

Devrilen araçta mahsur kalan 4 yaralı, kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.

Öte yandan, Şeniz U'nun kaza sırasında, daha önce motosikletle kaza yaptığı haberini aldığı eşinin yanına gittiği öğrenildi.

# Kocaeli
Çok Okunanlar
Barış Manço'nun 100. Yıl Hayali Ağlattı!
Barış Manço'nun 100. Yıl Hayali Ağlattı!
Canlı Yayına Çıkıp Eşini Arayan Adam Katil Çıktı!
Canlı Yayına Çıkıp Eşini Arayan Adam Katil Çıktı!
28 Ekim Hava Durumu!
28 Ekim Hava Durumu!
Bursa Güne Depremle Başladı!
Bursa Güne Depremle Başladı!
Dünya'daki En Yüksek Hızlı Tren Nerede?
Dünya'daki En Yüksek Hızlı Tren Nerede?
Öne Çıkanlar Rusya İsrail'i Uyardı! Sergey Lavrov Konuştu! Rusya İsrail'i Uyardı! Sergey Lavrov Konuştu! Canlı Yayına Çıkıp Eşini Arayan Adam Katil Çıktı! Canlı Yayına Çıkıp Eşini Arayan Adam Katil Çıktı!