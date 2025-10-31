Kocaeli'de kan donduran cinayet: 4 çocuk annesi eşini bıçakladı, ardından intihara kalkıştı

Alınan bilgilere göre, olay Körfez ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Çınar Sokağı'nda yaşandı. 47 yaşındaki R.G. ile 43 yaşındaki eşi Binnur G. arasında henüz aydınlatılamayan bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu R.G., eşi Binnur G'yi bıçakla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

Dehşet anlarına tanıklık eden çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye derhal polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralı durumdaki koca R.G., sağlık personelinin olay yerindeki ilk müdahalesinin tamamlanmasının ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne nakledildi. Cumhuriyet savcısının bölgedeki incelemesinin tamamlanmasının ardından Binnur G'nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Acı durumu haber alarak olay yerine gelen 4 çocuk annesi kadının yakınları, sinir krizleri geçirerek gözyaşı döktü.