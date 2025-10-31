Kocaeli'de kan donduran cinayet: 4 çocuk annesi eşini bıçakladı, ardından intihara kalkıştı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 47 yaşındaki R.G. isimli şahıs, bilinmeyen bir sebeple tartıştığı 43 yaşındaki eşi Binnur G.'yi bıçaklayarak katletti. Olayın hemen ardından fail, kendi canına kıymaya çalıştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kocaeli'de kan donduran cinayet: 4 çocuk annesi eşini bıçakladı, ardından intihara kalkıştı
Yayınlanma:

Alınan bilgilere göre, olay Körfez ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Çınar Sokağı'nda yaşandı. 47 yaşındaki R.G. ile 43 yaşındaki eşi Binnur G. arasında henüz aydınlatılamayan bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu R.G., eşi Binnur G'yi bıçakla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

Dehşet anlarına tanıklık eden çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye derhal polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralı durumdaki koca R.G., sağlık personelinin olay yerindeki ilk müdahalesinin tamamlanmasının ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne nakledildi. Cumhuriyet savcısının bölgedeki incelemesinin tamamlanmasının ardından Binnur G'nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Acı durumu haber alarak olay yerine gelen 4 çocuk annesi kadının yakınları, sinir krizleri geçirerek gözyaşı döktü.

Karar bekleniyor! Grand Kartal Otel faciasında 8 yakınını kaybeden avukat isyan ettiKarar bekleniyor! Grand Kartal Otel faciasında 8 yakınını kaybeden avukat isyan ettiGündem
İstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsun!İstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsun!Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

kocaeli
Günün Manşetleri
Açlık sınırı 28 bin 412 lira oldu
Grand Kartal Otel davasında karar açıklandı!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuştu
İstanbul ve Yalova'da 'şehir eşkıyaları'na operasyon
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı
"Suç gelirlerinin aklanması" ve "pos tefeciliği" soruşturmasında 10 gözaltı
Bank Asya ve ardışık arama bağlantısı tespit edildi
Külliye’de kritik buluşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merz ile görüştü
Türkiye ile Irak arasında "Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı" gerçekleştirildi
Çok Okunanlar
Maaşlardan yüzde 3 kesinti Resmi Gazete'de! Maaşlardan yüzde 3 kesinti Resmi Gazete'de!
Altın alacaklar dikkat! Altın alacaklar dikkat!
Bu faizi gören şaşkına döndü! Bu faizi gören şaşkına döndü!
Akaryakıta çifte darbe! Motorinden sonra şimdi de benzine zam geldi Akaryakıta çifte darbe! Motorinden sonra şimdi de benzine zam geldi
Pastırma yazı geri mi geldi? Pastırma yazı geri mi geldi?