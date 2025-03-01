Kocaeli’de karbonmonoksit zehirlenmesi: Yaşlı çift hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 70 ve 68 yaşındaki çift, komşularının fark etmesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kocaeli’de karbonmonoksit zehirlenmesi: Yaşlı çift hastaneye kaldırıldı
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Olay, Dilovası ilçesi Mimarsinan Mahallesi 510 Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı bir binanın giriş katında yaşayan Şaban K. (70) ve eşi Emine K. (68) ile gün boyu iletişim kuramayan komşuları, durumdan şüphelenerek çiftin evine gitti.

Kapıyı açtıklarında Şaban ve Emine K’nin hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gören komşular, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk incelemelerde, yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği değerlendirildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Şaban ve Emine K., Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çiftin sağlık durumu hakkında henüz net bir açıklama yapılmazken, tedavilerine hastanede devam ediliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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