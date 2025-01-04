Kocaeli'de komşular arasında "park yeri" kavgası! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde komşular arasında "araç park etme" meselesinden silahlı kavga çıktı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Kocaeli'de komşular arasında "park yeri" kavgası! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, İnönü Mahallesi 143/1 Sokak'ta araç park yeri nedeniyle Emre Ö. (34) ve ağabeyi Muhammet Ö. (35) ile ismi henüz öğrenilemeyen komşuları arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Şüpheli, evinden aldığı tabancayla 2 kardeşe ateş etti.

Bu esnada otomobiliyle olay yerinden kaçmaya çalışırken yaralanan Emre Ö, yol kenarında park halindeki kamyonete çarptı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada bacağından yaralanan Muhammet Ö. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne, Emre Ö. ise Gebze ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Emre Ö. müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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