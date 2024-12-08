Kocaeli'de maden suyu yüklü tır devrildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde feci bir kaza yaşandı. Maden suyu yüklü tır, battıçıktıda devrildi. Araçtan çıkarılan sürücü, ambulansta ayakta tedavi edildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Kocaeli'de maden suyu yüklü tır devrildi
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, İstasyon Mahallesi Feribot yolu üzerindeki battıçıktı oldu.

Edinilen bilgiye göre, Rufet K. idaresindeki 16 AY 124 plakalı maden suyu yüklü tır henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Kocaeli'de maden suyu yüklü tır devrildi - Resim : 1

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Tır sürücüsü Rufet K, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Rufet K, ambulansta ayakta tedavi edildi.

Kocaeli'de maden suyu yüklü tır devrildi - Resim : 2

Kaza nedeniyle battıçıktı çift yönlü trafiğe kapatıldı, ulaşım yan yoldan sağlandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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