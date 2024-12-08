Kocaeli'de maden suyu yüklü tır devrildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, İstasyon Mahallesi Feribot yolu üzerindeki battıçıktı oldu.

Edinilen bilgiye göre, Rufet K. idaresindeki 16 AY 124 plakalı maden suyu yüklü tır henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Tır sürücüsü Rufet K, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Rufet K, ambulansta ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle battıçıktı çift yönlü trafiğe kapatıldı, ulaşım yan yoldan sağlandı.