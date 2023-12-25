Kocaeli'de Minibüs Kazası! 15 Yolcu Yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Yolcu minibüsü bariyere çarparken, kaza sonucu 15 kişi yaralandı.

Kocaeli'de Minibüs Kazası! 15 Yolcu Yaralandı

Kocaeli'de feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Cumhuriyet Mahallesi'nin D-100 kara yolu İstanbul istikameti oldu.

Edinilen bilgiye göre, Gebze’den İstanbul’a yolcu taşıyan firmaya ait G.A. idaresindeki 34 M 5905 plakalı minibüs, bariyere çarptı.

Durumun çevredekiler tarafından yetkiilere bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 15 yolcu, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yolda, kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasıyla normale döndü. Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Türk Ordusuna Hakaret Eden Kişi TutuklandıTürk Ordusuna Hakaret Eden Kişi TutuklandıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# kocaeli # minibüs # trafik kazası # gebze
Çok Okunanlar
Bugün Barajların Doluluk Oranları Kaça Yükseldi? İSKİ Güncel Veriyi Duyurdu!
Bugün Barajların Doluluk Oranları Kaça Yükseldi? İSKİ Güncel Veriyi Duyurdu!
Meteoroloji Müjdeyi Verdi: Bayağıdır Bekleniyordu! Kar Haberi Sonunda Geldi!
Meteoroloji Müjdeyi Verdi: Bayağıdır Bekleniyordu! Kar Haberi Sonunda Geldi!
Türkiye'nin en sinirli şehri bakın neresi çıktı! Kimsenin aklına gelmedi...
Türkiye'nin en sinirli şehri bakın neresi çıktı! Kimsenin aklına gelmedi...
Bugün Nerede Deprem Oldu? 25 Aralık'ta Yaşanan Son Depremler Hangi İlleri Etkiledi?
Bugün Nerede Deprem Oldu? 25 Aralık'ta Yaşanan Son Depremler Hangi İlleri Etkiledi?
Bugün Nerede Su Kesilecek? İSKİ İstanbul'u Uyardı!
Bugün Nerede Su Kesilecek? İSKİ İstanbul'u Uyardı!
Öne Çıkanlar TBMM terörü kınadı! CHP ve DEM Parti imza atmadı TBMM terörü kınadı! CHP ve DEM Parti imza atmadı Kediseverleri Şaşkına Çevirecek İddia, Gerçek Olabilir Mi? Kedi Besleyenlerin Şizofren Olma Riski... Kediseverleri Şaşkına Çevirecek İddia, Gerçek Olabilir Mi? Kedi Besleyenlerin Şizofren Olma Riski...