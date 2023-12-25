Kocaeli'de Minibüs Kazası! 15 Yolcu Yaralandı

Kocaeli'de feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Cumhuriyet Mahallesi'nin D-100 kara yolu İstanbul istikameti oldu.

Edinilen bilgiye göre, Gebze’den İstanbul’a yolcu taşıyan firmaya ait G.A. idaresindeki 34 M 5905 plakalı minibüs, bariyere çarptı.

Durumun çevredekiler tarafından yetkiilere bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 15 yolcu, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yolda, kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasıyla normale döndü. Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.